Светлана Тарабарова заговорила о четвертой беременности: "Муж об этом еще не знает"

Украинская певица Светлана Тарабарова неожиданно заговорила о четвертой беременности.

Артистка уже почти девять лет живет в браке с мужем, концертным директором Алексеем Бондарем. За это время у пары родилось трое детей - сын Иван и дочери Маша и Полинка. Однако, оказывается, что артистка серьезно настроена стать мамой в четвертый раз. Исполнительница в Tik Tok Smart Event Agency говорит, что планирует родить еще одного ребенка, однако чуть позже. Правда, как пошутила Светлана Тарабарова, с мужем она пока что это не обсуждала.

"Я хочу, честно, четвертого ребенка, но чуть позже. Правда, Алексей об этом еще не знает", - говорит артистка.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / © instagram.com/tarabarova

Отметим, Светлана Тарабарова воспитывает троих детей. Первенец Иван появился на свет 9 сентября 2019 года. Уже через год 23 сентября артистка родила дочь Машеньку. Во время полномасштабной войны певица стала многодетной мамочкой. 19 апреля 2023 года исполнительница родила вторую дочь Полину.

Кстати, недавно Маша праздновала день рождения. Девочке исполнилось пять лет. Светлана Тарабарова показывала, какой сюрприз устроила для дочери по случаю праздника.