Светлана Вольнова намекнула, какая известная продюсерша посоветовала Лободе зарабатывать в России

Украинская ведущая Светлана Вольнова прокомментировала деятельность известных певиц родом из Украины, причастных к российскому шоу-бизнесу.

В частности, светская львица вспомнила Светлану Лободу. По мнению Вольновой, в свое время певица выбрала кровавые рубли из-за своей продюсерши. А как известно, долгое время с артисткой сотрудничала именно Нателла Крапивина. Ведущая считает, что даже после выезда из РФ Лободе будет трудно вернуть свою репутацию после стольких лет проживания в Москве.

"Вот Лобода взяла и уехала из России. Но ей сейчас трудно вернуться на украинский рынок, потому что не только выступала, но и жила в Москве. Но многие не думали, что все так произойдет между странами. А российский рынок – он огромен, поэтому наши ехали туда заработать. В случае со Светланой Лободой, думаю, работать там – это была идея ее продюсера. И Светлана быстро стала там звездой номер один. Ну а потом война, проверка на прочность", — поделилась размышлениями Вольнова в интервью oboz.ua.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Знаменитость также высказалась о путинистках Таисии Повалий и Ани Лорак. Светлана говорит, что эти две певицы еще давно имели цель – жить и строить карьеру в государстве-террористе. Поэтому сейчас запроданки и не жалеют об избранной позиции.

"Лорак всегда была нацелена на Москву. Помните, еще совсем девочкой участвовала в телепроекте "Утренняя звезда" Юрия Николаева? По сути, с пеленок – туда. Да и Повалий стремилась к тому же. Кстати, у нас с ней не сложилось интервью в моей авторской программе "Вольности Вольновой" – не пошла она на контакт. Видимо, решила, что для нее это опасно", – объяснила украинская звезда.

Таисия Повалий с полученным российским паспортом / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский лишил ряд русских культурных деятелей званий "народных". Со списком самых популярных имен, попавших в список предателей, предлагаем ознакомиться по ссылке.

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