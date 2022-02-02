Светлане Лободе приписывают роман с женатым украинским олигархом – СМИ

Звезда раньше рассказывала, что у нее есть любимый.

Певица Светлана Лобода обычно скрывает свою личную жизнь.

Однако недавно исполнительница рассказала, что уже длительное время встречается с мужчиной. Кто именно ее избранник, звезда не говорила. Она отметила, что любимый значительно старше ее.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Впрочем, СМИ удалось разыскать предполагаемого нового избранника Светланы. Это украинский олигарх – Артур Гранц. Впервые их заметили весной прошлого года на Кипре, тогда мужчина праздновал свое 50-летие.

Также говорят, что бизнесмен задаривает певицу подарками. Ходят слухи, что именно Гранц организовал громкую вечеринку в Дубае в честь 39-летия Лободы, пишет kp.ru.

Также известно, что они встречаются, но пока не живут вместе. У Артура на первом месте работа.

"С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. И о "неземной любви" говорить рано", — рассказал человек из близкого окружения певицы.

Также рано говорить и о свадьбе, ведь Гранц женат. Хотя он не живет с семьей, впрочем, развестись не может. Часть его активов записана на жену, а бизнесмен не хочет делить имущество.

"Всех все устраивает. Он ведет свободный образ жизни. Но о семье не забывает, участвует в жизни детей. К Лободе относится очень хорошо", — рассказал источник.

К слову, Светлана Лобода воспитывает двух дочерей. В 2011 году она родила Евангелину от танцовщика Андрея Царя. В 2018 году артистка стала мамой во второй раз. Впрочем, кто именно отец Тильды – неизвестно. С Артуром Гранцом звезда тогда не встречалась.

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