Светлану Лободу после скандала в Харькове неожиданно поддержал известный ведущий: "Закрою от пуль я собою"

Вокруг певицы Светланы Лободы не утихает скандал после ее импровизированного выступления на улице в Харькове.

Как известно, тогда на концерте артистки присутствовала 16-летняя протестующая, стоявшая с плакатом "Харьков без Лободы". Певица позволила себе пренебрежительно говорить с девушкой, трогать ее за волосы, и даже поцеловала в щеку. Позже Светлана принесла извинения за свое поведение и отметила, что "пыталась разрядить обстановку". Впрочем, украинцы не поверили Лободе и продолжают обвинять ее в лицемерии.

Тем не менее, нашлись у Лободы и защитники. Так, публично артистку поддержал известный телеведущий Алексей Дивеев-Церковный. Сегодня, 28 июня, на странице в Facebook он разместил селфи с Лободой и сопроводил фотографию рифмованными строчками. Правда, в них Алексей ничего не сказал об инциденте в Харькове.

Светлана Лобода и Алексей Дивеев-Церковный / Фото: facebook.com/diveyeff

"Не бойся, я рядом с тобой. Закрою от пуль я собой. В борьбе тьмы и света, мечом будет моя молитва!" – написал Дивеев-Церковный.

Напомним, ранее 16-летняя Дарья Вдовенко, которая была той самой протестующей с плакатом "Харьков без Лободы", рассказала подробности скандала.

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