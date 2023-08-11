Светлану Лободу в Польше во время встречи с беженцами освистали: "Манипулирует показной добротой"

Часть людей ушла с мероприятия, узнав, что там будет выступать Лобода.

Певица Светлана Лобода на днях посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве, где сегодня проживают более 600 украинцев.

Артистка пообщалась с беженцами, привезла им бытовую технику, спортивное орудие для детской площадки. Также во время встречи Лобода исполнила несколько песен а капелла на украинском из своего репертуара. Мероприятие посетило несколько десятков человек. На встрече было немало поклонников Лободы, которые охотно с ней фотографировались и благодарили за помощь.

Светлана Лобода на встрече с беженцами в Польше

Впрочем, были и те, кто, узнав о выступлении Лободы на мероприятии, демонстративно покинули зал. Об этом пишет "Радио Свобода". Судя по видео, которым поделилось издание, многие украинцы освистали Лободу. Ей упрекнули, что после 2014 года она продолжала выступать в россии, а на местных каналах рассказывала, что в Украине "нацисты", которые ее преследуют.

В свою очередь Лобода оправдалась, что с началом полномасштабной войны она покинула рф и свою карьеру там, которая находилась на пике:

"Ну как можно давать концерты в россии, если я бросила все, оставила свою карьеру, которая была на пике и просто сказала всем "до свидания", – сказала Лобода.

Светлана Лобода на встрече с беженцами в Польше

Люди в зале восклицали возмутительные комментарии: "Она сюда приехала петь… Да у нее совесть есть?", "Только недавно кричала, что путин хороший".

Впрочем, когда у Лободы из зала спросили "кто путин", артистка ответила: "это не человек".

"Она приезжает, манипулирует этой показной добротой. Это реально отвратительно", – сказала одна из беженок, которая находилась на мероприятии, о своем отношении к Лободе.

Напомним, недавно Светлана Лобода давала концерт в Ницце. На сцене артистка, в частности, пела свои русскоязычные хиты, обернувшись флагом Украины. В свою очередь, присутствующие в зале украинцы освистали артистку и упрекнули ее в том, что она поет русскоязычные песни, тогда как украинские артисты отказываются от них или переводят на украинский.

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