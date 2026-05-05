Елена Светлицкая удивила признанием об эротических сценах в кино и назвала причины отказов от ролей

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Реклама

Актриса Елена Светлицкая, которая недавно на фоне слухов о романе с Тарасом Цимбалюком заинтриговала новыми отношениями, рассказала, почему не соглашается на эротические сцены, а также объяснила, как выбирает роли в кино и почему все чаще отказывается от предложений.

Елена Светлицкая поделилась, что внимательнее подходит к выбору проектов и больше не соглашается на роли, которые не дают ей как актрисе пространства для раскрытия. Она признается, что сцены любви без смысловой нагрузки ее не привлекают. Особенно это касается случаев, когда они не влияют на развитие истории. Актриса также вспомнила, что отказалась от участия в фильме «Скамер». По ее словам, приоритеты в работе изменились.

«Я посмотрела эту сцену и поняла: ну что я там буду? Это все, что я смогу показать в этом фильме? Мне было неинтересно. Пожалуй, это больше какое-то обесценивание меня как творческой личности», — сказала актриса на проекте NABARI.

Реклама

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Светлицкая также добавила, что все чаще позволяет себе отказы, если ей некомфортны условия съемок или партнер по площадке. Она не скрывает, что стала более требовательной. Параллельно актриса развивает другие источники дохода, в частности социальные сети. Именно Instagram, по ее словам, стал важной частью ее профессиональной деятельности. Это позволило ей меньше зависеть от кинопредложений.

«Я стала придирчивой (ред.). Я могу отказаться от роли, если мне не нравится партнер. Актерство уже давно не является основой, где я беру свои основные финансы. Я зарабатываю с инстаграма. И это благодаря тому, что меня не брали на роли. Каждая неудача побудила меня к тому, что я где-то должна проявлять себя, и это был инстаграм. Вся моя аудитория не из кино», — пояснила Елена.

Напомним, недавно Елена Светлицкая после слухов об отношениях с Цимбалюком удивила, что была с ним в момент ДТП в Киеве.

Новости партнеров