Светлицкая на фоне слухов о романе с Цимбалюком впервые рассказала о новом возлюбленном и своих требованиях

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая

Реклама

Актриса Елена Светлицкая на фоне слухов о романе с коллегой Тарасом Цимбалюком откровенно заговорила об отношениях, любви и деньгах, признавшись, что для нее важна не только романтика, но и финансовая стабильность.

Актриса Елена Светлицкая не скрывает: в ее жизни появился мужчина. Она не называет имен, но дает понять — это серьезно. Звезда говорит о своих принципах без прикрас и старается не подстраиваться под ожидания публики. Для нее отношения — это не только об эмоциях. Она честно признает, что материальная составляющая имеет значение. И добавляет: эти взгляды сформировались не вчера.

«Я человек простой: все, что мне нужно — это любовь и деньги. Потому что, когда ты любишь, у тебя наполнена душа, у тебя есть смысл в жизни. Когда у тебя есть деньги — у тебя есть возможности реализовываться. Поэтому это достаточно простые желания», — объясняет актриса в комментарии проекту «Ближе к звездам».

Реклама

В то же время Светлицкая сознательно не торопится открывать все детали личной жизни. Она оберегает это пространство и не демонстрирует лицо избранника публично. Говорит, что это вопрос не только ее готовности. И подчеркивает: для нее важна взаимная позиция в таких вещах.

«Знаете, я думаю, что я эту инициативу все же буду перекладывать на мужа. Когда мы будем готовы, мы обязательно расскажем. Сейчас я пока не готова говорить о своих чувствах», — отметила она.

При этом актриса осторожно избегает конкретики относительно личности возлюбленного. На прямые вопросы отвечает дипломатично и без подтверждений. Интрига остается — и это, похоже, ее сознательный выбор.

Ранее в Сети активно обсуждали возможный роман Светлицкой с Тарасом Цимбалюком. Сама же актриса называет его лишь близким другом и не подтверждает никаких слухов.

Реклама

Напомним, недавно Елена Светлицкая на фоне слухов о романе с Цимбалюком удивила, что была с ним в момент ДТП в Киеве.