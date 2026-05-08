Светлицкая сделала честное признание об экс-супруге спустя год после разрыва: "Залипали друг в друге"

Украинская актриса Елена Светлицкая, которая недавно удивила признанием об эротических сценах в кино, откровенно заговорила о разводе с мужем Николаем Светлицким, о воспитании дочерей после разрыва и объяснила, почему не жалеет о завершении девятилетнего брака.

Артистка призналась, что не хотела создавать для детей иллюзию счастливой семьи, когда в доме давно царило напряжение. По словам Светлицкой, дочери Маша и Верочка тонко чувствовали проблемы между родителями еще задолго до окончательного решения. Особенно тяжело девочки пережили момент, когда папа переехал. Старшая дочь до сих пор иногда спрашивает, могут ли родители снова быть вместе. Впрочем, актриса убеждена: честность в такой ситуации значительно важнее жизни «ради картинки». К тому же со временем дети стали спокойнее воспринимать новую реальность.

«Мы залипали друг в друге, поэтому не давали себе развиваться. Нельзя так в отношениях: надо не залипать в партнера на 100%», — пояснила Елена в интервью РБК-Украина.

Елена Светлицкая с бывшим мужем и детьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Светлицкая говорит, что после разрыва им с бывшим мужем удалось сохранить нормальные человеческие отношения. Они поддерживают связь через детей, помогают друг другу и не превратили развод в войну. Более того, изменения в личной жизни стали для обоих точкой нового старта. Актриса получила желанную главную роль, а ее экс-супруг Николай начал развивать собственный бизнес в сфере реабилитации.

«Когда мы слишком много времени проводим вместе из-за детей и снова начинаем спорить, то шутим: „Ага, ну видишь, значит, мы все правильно сделали“ (ред.)», — делится актриса.

Отметим, Елена Светлицкая официально развелась с мужем Николаем в январе 2025 года после девяти лет брака. Ранее актриса уже намекала, что в их отношениях накопилось немало недоразумений, однако долгое время не комментировала подробности. Лишь теперь знаменитость откровенно объяснила, почему считает это решение правильным для всей семьи.

