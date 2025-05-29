Светлицкая впервые прокомментировала слухи о ее романе с Цымбалюком и раскрыла, какие между ними отношения

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

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Украинская актриса Елена Светлицкая впервые прокомментировала слухи о ее романе с коллегой по сцене Тарасом Цымбалюком.

Уже не один месяц поговаривают, что парочку связывает нечто большее, чем просто работа и дружба. Долгое время актеры избегали комментариев об их вероятной романтической связи. Однако Елена Светлицкая на проекте "По хатах" решила расставить все точки над "і". Актриса уверяет, что они с Тарасом Цымбалюком просто коллеги и близкие друзья и не более. Она предполагает, что слухи о романе распространились из-за того, что из-за работы они действительно много времени проводили вместе.

"Мы коллеги, мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, общаемся. Мы снимали очень много разных видео, много путешествовали вместе. Конечно, у нас есть какие-то теплые близкие дружеские отношения", - заверила артистка.

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Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Знаменитость также добавила, что сейчас официально ни с кем в отношениях не находится. Впрочем, актриса отметила, что не страдает недостатком внимания от мужчин. Елена Светлицкая получает различные подарки, слышит комплименты и у нее есть ухажеры.

"Я не могу говорить об этом откровенно, потому что я никому не принадлежу. У меня официально нет никаких отношений. Но то, что мне дарили подарки, то, что мне уделяли много внимания - да, это правда", - добавила актриса.

Слухи о романе Тараса Цымбалюка и Елены Светлицкой - откуда появились

Первым в публичном пространстве о якобы романтических отношениях актеров заговорил блогер-сплетник Богдан Беспалов еще в апреле. Инсайдер ему рассказал, что между артистами якобы бурный роман и бурлит настоящая страсть.

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Тем временем редакция сайта ТСН.ua также получила от инсайдера информацию о романе актеров. Более того, в подтверждение этих слов источник даже предоставил видео, где Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая прогуливались по площади Рынок во Львове и при этом держались за руки.

Еще больше масла в огонь добавил Telegram-канал "Злива". Отмечалось, что парочку заставали вместе официанты и работники отелей, мол, те совсем не скрывали страсть, которая бушует между ними.