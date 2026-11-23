Брюс Уиллис с дочерью Таллулой / © instagram.com/buuski

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Младшая дочь Брюса Уиллиса — актриса Таллула Уиллис — извинилась за публикацию личного семейного фото с отцом, который борется с лобно-височной деменцией.

Девушка призналась, что подверглась эмоциям после теплой встречи с актером и лишь впоследствии осознала, что фотография могла быть слишком интимной для соцсетей.

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Как известно, 32-летняя Таллула сначала опубликовала в Instagram кадр, на котором она обнимает 71-летнего отца во время совместного отдыха на садовых качелях. Однако уже на следующее утро фото исчезло с ее страницы. Дочь же актера обнародовала архивный снимок и объяснила, почему решила убрать предыдущую публикацию.

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Таллула рассказала, что во время встречи они вместе смотрели видео с выступлением певца Фрэнки Валли. Момент показался ей настолько трогательным, что она захотела запечатлеть его на фото и поделиться им с подписчиками. Однако впоследствии девушка задумалась над тем, насколько уместно выставлять такой личный кадр в целом.

Сторис Таллулы Уиллис — архивное фото Брюса Уиллиса с дочерью / © instagram.com/buuski

«У нас была отличная встреча. Я попросила некоторых сделать невероятно милое фото нашего общего момента, когда мы смотрели видео с пением Фрэнки Валли. Я была настолько увлечена теплотой в этот момент, что не подумала заранее: возможно, это фото было слишком личным, чтобы показывать его общественности. Я признаю это и обещаю быть более осмотрительной», — объяснила Таллула.

В то же время, дочь актера подчеркнула, что ее семья очень любит Брюса, а поклонники продолжают поддерживать его. Она также назвала отца героем, которым его знают и ценят близкие и поклонники.

На удаленном фото Таллула была в красном свитере и солнцезащитных очках, обнимая отца, одетого в серый кардиган. Публикация привлекла внимание поклонников, следящих за состоянием здоровья актера и его семьи.

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Тяжелобольный Брюс Уиллис с дочерью Таллулой — удаленное фото / © instagram.com/buuski

Напомним, в марте 2022 года близкие Брюса Уиллиса сообщили, что актер завершает карьеру из-за афазии — нарушения, влияющего на способность человека общаться. В феврале 2023 года семья уточнила диагноз: в Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, которое может влиять на речь, поведение и двигательные функции.

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