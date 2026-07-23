Свитлицкая откровенно высказалась об отношениях с Цимбалюком и объяснила, почему держит роман в секрете

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая

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Актриса Елена Светлицкая впервые откровенно объяснила, почему не подтверждает роман с коллегой Тарасом Цимбалюком, хотя слухи об их отношениях не утихают уже несколько месяцев.

Артистка решила раз и навсегда прояснить ситуацию со своей личной жизнью. В последнее время поклонники всё чаще замечают косвенные намеки на её роман. В соцсетях появляются совместные фотографии, а внимательные подписчики находят новые доказательства того, что знаменитости проводят время вместе. В то же время официальных заявлений от пары до сих пор не было. И, как оказалось, это вполне осознанный выбор.

«Мы не делаем ничего специально, не пытаемся привлечь внимание или кого-то раздражать. Просто делимся тем, что сейчас считаем нужным», — пояснила Елена в комментарии Like.

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Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая

Свитлицкая также дала понять, что не использует тему личной жизни для привлечения внимания к себе. По её словам, решение не афишировать отношения не связано с желанием создать интригу или получить дополнительную популярность. Наоборот, артистка убеждена, что любовь не обязательно должна становиться достоянием общественности, и поэтому делится только тем, что считает уместным.

«Скажу вам честно: мне самой нравится эта загадочность. Нравится не показывать своего возлюбленного. Я сейчас следую своим чувствам», — подчеркнула актриса.

Напомним, недавно Тараса Цимбалюка заподозрили в романе со звездой шоу «Холостяк». Анастасия Половинкина рассказала, в каких отношениях они находятся и есть ли в них место для измены.

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