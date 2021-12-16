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Святослав Гринчук насмешил танцем с Падалко, Витвицкой и Островской: "Ленивый красавец"

Святослав Гринчук насмешил танцем с Падалко, Витвицкой и Островской: "Ленивый красавец"

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Святослав Гринчук насмешил танцем с Падалко, Витвицкой и Островской: "Ленивый красавец"

Ведущие ТСН

Звезды канала 1+1 подняли настроение пользователям.

Ведущие ТСН решили добавить поклонникам немного праздничного настроения.

Так, Святослав Гринчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая и Наталья Островская записали на видео танец под новогодний трек. В ролике, которым Падалко поделилась на своей странице в Instagram, красавицы в роскошных платьях синхронно исполняют несколько движений, тогда как Гринчук с забавной гримасой стоит на месте.

Пользователи оценили и пластичность женщин и чувство юмора Свята. В частности, поклонники отметили, что Маричка очень пластичная и даже предложили отправить ее на "Танцы со звездами".

  • Маричка – браво! Чувствует ритм, пластика, грация, фигура, миниатюрность, женственность
  • Красавицы и ленивый красавец
  • Свят умеет прикалываться и посмеяться! Вы отличная команда! Классные эмоции
  • Святослав – идеальный, Маричка – богиня
  • Маричку Падалко срочно отправить на "Танцы со звездами". Она пластична, ей все удастся

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