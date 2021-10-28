Святослав Гринчук о том, как мучил своего деда в детстве: "Он ужасно жаловался, когда я научился читать"

Святослав Гринчук о том, как мучил своего деда в детстве: "Он ужасно жаловался, когда я научился читать"

Дедушке ведущего было весело с ним.

Ведущий "ТСН.Ранок" Святослав Гринчук в рамках спецпроекта ТСН.ua ко Дню бабушек и дедушек вспомнил свое детство.

По словам ведущего, все его бабушки и дедушки из Западной Украины. Гринчук признался, что именно дедушка в свое время присадил его на футбол. А произошло это на одной из свадеб, куда пригласили семью:

"Однажды я был с дедушкой на какой-то свадьбе. И там продолжался матч чемпионата мира 90-го года. И, чтобы я не отсвечивал за общим столом и людям не мешал, меня дедушка отвел в отдельную комнату, включил мне телевизор, там как раз шел футбольный матч и я сидел себе его там смотрел. Собственно, тогда я впервые увидел футбольный матч и впервые им заинтересовался", – вспомнил Святослав.

Святослав Гринчук в детстве с дедушкой

В дальнейшем это стало частично связано с работой ведущего, ведь долгое время он работал в "околоспортивной" журналистике.

Также Гринчук признался, что его деду не хватало нервов, когда маленький Святослав научился читать:

"Мой дед ужасно жаловался, когда я научился читать. Обычно я с ним не ходил на какие-то долгие прогулки, а это его заставили меня куда-то – в школу или еще куда-то… Мы возвращались назад, я просто останавливался у каждой вывески и всех их читал. Понятно, что в 5 лет я их читал очень медленно и мы два часа шли домой, после чего мой дед сказал: "Пока он не начнет читать быстро, я с ним больше ходить не буду, потому что это катастрофа", — рассказал ведущий.

Святослав Гринчук в детстве с дедушкой

А еще Гринчук вспомнил, как однажды у деда таки лопнуло терпение и он хотел малого разбойника проучить:

"Когда я уже своего деда достал. Помню, я остался с ним наедине, что-то бегал у гаража. Решил он меня дедовскими методами проучить. Начал снимать ремень, чтобы меня немножко им лупануть. Но я не понял, что происходит, потому что у нас такого раньше не было. Я спрашиваю: "Дед, а чего ты снимаешь ремень, что ты будешь делать?". И я его настолько то ли насмешил, то ли растрогал своим непониманием, что он: "Даже по заднице дать вашему малому нельзя". Потом жаловался всем, ушел и так меня и не трогал", — рассказал Гринчук.

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