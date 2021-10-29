Святослав Гринчук показал красавицу-жену и признался, ревнует ли она к поклонницам

Святослав Гринчук показал красавицу-жену и признался, ревнует ли она к поклонницам

Также ведущий раскрыл, что имеет пирсинг и показал, где именно.

Телеведущий 1+1 Святослав Гринчук сменил эфирный костюм на повседневную одежду и вместе со своей семьей провел выходной день.

Уже пять лет Святослав Гринчук ведет утренние эфиры ТСН. Несмотря на серьезную должность, характер Святослава остался без изменений, даже серьгу после каждого эфира Гринчук снова одевает в ухо, говорится в "ЖВЛ".

В свободное от работы время Гринчук записывает веселые видео в Тик-Ток. Иногда с ведущим "Сніданку з 1+1" Русланом Сеничкиным, который со своей телепарой Людмилой Барбир пытаются подловить Святослава на шутки и постоянно придумывают, как разыграть Гринчука.

Святослав Гринчук / пресс-служба канала "1+1"

Вне эфира Святослав — любимый муж и заботливый папа дочери Дзвинки, которой недавно исполнилось четыре года. С женой Кристиной Святослав знаком еще с 15 лет — это первая, единственная большая любовь. По словам Кристины, мужа к поклонницам не ревнует, потому что в любимом уверена на все 100%.

"Он классный ведущий, очень красивый, интеллигентный, поэтому я радуюсь, когда к нему подходят, берут автограф, или просто здороваются", — рассказала супруга Святослава Гринчука.

Назвать дочь Дзвинкой предложила Кристина, а вот характер девочка унаследовала от двух родителей, и, как отметил Святослав, он очень своенравный. Дзвинка может разрисовать стены дома карандашами, упрекнуть папу, почему это он, например, не махал ей с экрана телевизора.

"Папа, что это такое?" – сказала однажды дочь Святославу. – "Тебя показывали по телевизору, я тебе махала, но ты мне не махал в ответ", – вспомнил смешную историю Гринчук.

Святослав с женой и дочерью / пресс-служба канала "1+1"

После школы Святослав решил поступать во Львовский университет на факультет журналистики. Кроме того, что Гринчук всегда посещал все занятия и хорошо учился, он также находил время на игру в КВН и положил начало традиции с друзьями, которой придерживается до сих пор в повседневной жизни. Ведущий коллекционирует и любит носить цветные носки как премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Святослав Гринчук и Джастин Трюдо / пресс-служба канала "1+1"

"Я Джастина Трюдо не копировал, это получилось случайно, потому что я начал собирать цветные носки еще до того, как узнал, кто такой Джастин Трюдо. Мы параллельно начали этим увлекаться", — отметил Святослав.

Читайте также:

Смотрите выпуски ТСН на 1+1 video

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку