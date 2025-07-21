Святослав Вакарчук честно признался, почему умалчивает подробности о жене и детях

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которого недавно застали в объятиях с бизнесвумен Евгенией Яцутой, впервые за долгое время высказался о личной жизни.

Артист рассказал, что на самом деле выстроил границы и оберегает самое ценное от лишних глаз. При этом Святослав признался, что имеет много фотографий с семьей, которыми ему самому приятно любоваться, но не на широкую общественность. Однако недавно певец все же показал сына и дочь на фото и признался, что тогда сделал исключение.

"Я не скрываю, а искренне считаю, что есть личные границы, которые для меня должны быть личными. Мне хочется так. Я не хочу быть в тренде и показывать все. Но порой бывает такое, что хочешь поделиться сокровенным, просто есть настроение. У меня много фотографий детей, которые делаю я или родственники. Я очень радуюсь и думаю, что, а возможно, другие люди тоже порадуются, как и я радуюсь за всех детей", — заявил музыкант "ЖВЛ представляет".

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Святослав Вакарчук с мамой / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Также Вакарчук добавил, что для него семья — это внутренний центр силы, стабильности и смысла в современном неспокойном мире.

"В общем считаю, что для любого человека дети, муж, жена и семья — это большой якорь, который не дает с течением отплыть неизвестно куда в современном турбулентном мире. Поэтому надо держаться за важные вещи", — добавил звезда.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник показал трех сыновей, которые встретили его в Испании на отдыхе.