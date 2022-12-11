Святослав Вакарчук дал импровизированный концерт на железнодорожном вокзале в Киеве

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук устроил неожиданный концерт прямо на железнодорожном вокзале в Киеве.

Музыкант решил поддержать украинцев, встречающих своих близких, или наоборот едут домой. Вакарчук отметил, что за время войны Центральный вокзал столицы стал настоящей "крепостью несокрушимости".

Святослав Вакарчук дал концерт на киевском вокзале / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Киев. Центральный железнодорожный вокзал. Крепость несокрушимости. Место, которое работает 24/7 и где люди ждут, встречаются, заряжают гаджеты, есть медпункт помощи, а дети имеют свою отдельную игровую комнату, дети с деоккупированных территорий, дети свободной Украины", — написал в Instagram певец.

Святослав Вакарчук дал концерт на киевском вокзале / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук дал концерт на киевском вокзале / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вместе с пассажирами и встречающими Вакарчук исполнил под гитару несколько хитов группы "Океан Ельзи", а также украинские песни, которые сегодня стали особенными для каждого из нас — "Червону", "Ой чий то кінь стоїть" и другие.

Київ. Центральний залізничний вокзал, Фортеця незламності. Місце, яке працює 24/7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, є медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України. Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові і тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого Захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна - це фортеця незламності. Слава Україні! Слава Героям! Опубликовано Святославом Вакарчуком Воскресенье, 11 декабря 2022 г.

Также артист вспомнил свой концерт на вокзале во Львове, когда все украинцы выезжали за границу.

Святослав Вакарчук дал концерт на киевском вокзале / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Вспомнил, как весной был на вокзале во Львове и тогда почти все люди ехали за границу. Сегодня кто-то встречает, пусть и на очень коротких пару дней, своего Защитника, кто-то едет домой в освобожденный Херсон или Изюм, едут свои к своим по стране, работают, живут. Потому что вся наша Украина — это крепость несокрушимости", — добавил Вакарчук.

Святослав Вакарчук дал концерт на киевском вокзале / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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