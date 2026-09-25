Святослав Вакарчук довел до мурашек песней с фавориткой, которая покорила его талантом 10 лет назад

Jerry Heil и Святослав Вакарчук / © Пресс-служба Jerry Heil

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Украинские артисты Святослав Вакарчук и Jerry Heil впервые записали совместную песню «Дві весни».

Их музыкальная история началась еще десять лет назад, когда лидер «Океану Ельзи» одним из первых обратил внимание на будущую звезду. Дуэт артисты представили вместе с атмосферным лирик-видео, снятым в студии звукозаписи. Вакарчук и Jerry Heil исполнили композицию о любви на расстоянии, которая не исчезает, несмотря на время, границы и жизненные обстоятельства.

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Интересно, что к премьере «Дві весни» музыканты шли более двух лет. Именно весной 2024 года Jerry Heil предложила Вакарчуку создать совместную композицию. С тех пор они неоднократно встречались, дорабатывали мелодию, подбирали партии и искали звучание, которое не будет зависеть от музыкальных трендов.

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«Две весны назад Яна предложила мне сделать коллабу. Две весны тому назад мы встретились, чтобы ее сделать. Две весны прошло, прежде чем мы наконец-то решили показать вам нашу песню, которая называется… "Дві весни". Классно получилось, по-моему. Искренне! Наслаждайтесь», — рассказал Святослав Вакарчук.

Jerry Heil объяснила, что она с коллегой намеренно не торопилась с релизом. По ее словам, им хотелось создать не просто очередной трек, а композицию, которая будет оставаться актуальной вне зависимости от смены музыкальных тенденций.

«Эта песня была создана два года назад (именно поэтому в ней звучит текст "дві весни", хотя уже прошла четвертая). Мы в течение нескольких лет много раз встречались, писали эту песню. Искали партии гитары, фортепиано. Искали нужную гармонию, дискутировали, стоит ли делать песню настолько длинной. Хотелось создать не очередной "трек", а музыку, которая не потеряет своей актуальности, несмотря на изменение тенденций. Мы стремились написать что-то одновременно ностальгическое, но свежее», — поделилась артистка.

Jerry Heil и Святослав Вакарчук / © Пресс-служба Jerry Heil

По словам Jerry Heil, «Дві весни» посвящена людям, которые вынуждены любить на расстоянии и продолжают ждать возможности быть вместе: «Она посвящается всем, кто вынужден любить на расстоянии, всем тем, кто не смог выдержать это расстояние и особенно — всем, кто из последних сил любит, не сдается и верит, что скоро наступит тот день».

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Как Вакарчук раскрыл потенциал Jerry Heil еще десять лет назад

Нынешний дуэт имеет особое значение для Jerry Heil, ведь сотрудничество с Вакарчуком фактически началось задолго до совместного трека.

Как ранее вспоминала певица, в 2016 году она еще была не слишком узнаваемой YouTube-блогершей и исполняла каверы. Тогда Jerry Heil публиковала собственные версии песен «Океану Ельзи» из альбома «Без меж». Одно из ее исполнений заметил Вакарчук и поделился им в своих соцсетях.

Как Jerry Heil заметил Святослав Вакарчук / © Пресс-служба Jerry Heil

После этого музыканты стали общаться по электронной почте. Jerry Heil посылала Вакарчуку свои первые демозаписи, а он делился с ней своими комментариями. Так что нынешний релиз стал своеобразным продолжением истории, которая началась еще тогда, когда будущая звезда только делала первые шаги в музыке.

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