Святослав Вакарчук и солист "Гомона" Яценко неожиданно спели вместе и довели до мурашек дуэтом

Святослав Вакарчук и Вадим Яценко

Реклама

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук удивил неожиданным дуэтом с дирижером и лидером хора "Гомон" Вадимом Яценко.

Артисты вместе исполнили хит "Така, як ти". К тому же Святослав Вакарчук играл на фортепиано. В частности, сначала свою партию начал Вадим Яценко. Дирижер чувственно исполнил куплет. На припеве к артисту присоединился Святослав Вакарчук. Они просто очаровали сочетанием голосов. Соответствующим видео в своем Facebook поделился медийный врач Тарас Жиравецкий, которому представилась возможность насладиться их выступлением.

В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями от такого неожиданного дуэта. Юзеры отметили талант Вадима Яценко. Также пользователи признавались, что такое исполнение песни "Така, як ти" является очень сильно чувственным, что аж мурашки начинают бегать по коже.

Реклама

Как это красиво, нежно и щемяще!

Две знаковые фигуры Украины! Удачи вам!

Браво вам обоим!

Напомним, недавно Вадим Яценко получил звание заслуженного артиста Украины. Кроме солиста хора "Гомон" президент Владимир Зеленский отметил также и других украинских деятелей.