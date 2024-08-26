Святослав Вакарчук неожиданно спел в дуэте с Андреем Шевченко и покорил эмоциональным видео

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук неожиданно спел вместе с бывшим футболистом, а ныне президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко.

Оказалось, что их дуэт зародился совершенно случайно. Они вместе приехали к бойцам 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартія", чтобы поддержать их боевой дух и решили спеть для них. В конце концов, Вакарчук и Шевченко выбрали трек из репертуара группы "Океан Эльзы" – "Оберіг".

Музыкант на фоне сине-желтого флага играл на гитаре и пел, а бывший футболист подпевал ему. Видео с их импровизированного выступления Святослав Вакарчук поделился в своем Instagram.

Святослав Вакарчук и Андрей Шевченко покорили неожиданным дуэтом

"Неожиданный, но очень искренний дуэт. Вместе с Андреем Шевченко посетили бойцов 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартія", – подписал видео музыкант.

Подписчики Вакарчука были очень растроганы. Они отметили, что дуэт был действительно неожиданным, но это было приятно слышать.

Я бы потерял сознание от счастья, если бы увидел это своими глазами. Две украинские легенды!

Звездный дуэт, который заслуживает уважения и аплодисментов!

Невероятный дуэт двух выдающихся украинцев!

Напомним, недавно в Сети активно начало завоевывать популярность видео, как необычным способом положили на ноты стихотворение поэтессы Леси Украинки. Песня была создана с помощью искусственного интеллекта.

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