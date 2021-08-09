Святослав Вакарчук рассказал, почему у него не сложилось с депутатством

Святослав Вакарчук рассказал, почему у него не сложилось с депутатством

Символ гражданского общества так и не стал политиком.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, почему решил покончить с политической деятельностью.

Певец сообщил спецпроекту "Сніданок з 1+1", что ему сложно было работать в таких политических условиях.

"Все выдающиеся политики они циничны. Очень циничные. То есть они препарируют общество и манипулируют им, как хирург телом. Мне очень сложно работать в таких обстоятельствах", — сообщил Вакарчук.

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Отметим, впервые артист решил посвятить себя политике в 2007 году. Тогда он продержался в парламенте всего год и, разочаровавшись, сдал мандат.

Однако, в мае 2019 года предпринял вторую попытку стать политиком. Певец презентовал свою политическую партию "Голос", которая состояла из 20 молодых людей, а он - лидер своей политсилы. "Я человек очень настойчивый. В большинстве случаев это помогает. Иногда это очень вредит. Когда ты хочешь что-то сделать, то ты будешь это делать любой ценой", — сказал Святослав.

Но история повторилась. В июне 2020 года музыкант заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде постановление о сложении депутатских полномочий.

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"Я не досмотрел момент, когда, возможно, многие за меня решили, кем я должен быть. Однако, я надеюсь, что, то что мы сделали, оно в каком-то смысле полезно для украинского общества", — поделился Вакарчук.

Напомним, ранее певец сообщал, что ушел из политики и теперь делает то, что может лучше делать.

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