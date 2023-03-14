Святослав Вакарчук от души поздравил с праздником украинских добровольцев: "Мы обязательно победим"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук обратился к украинским добровольцам в их профессиональный праздник.

Музыкант записал видеообращение, в котором поздравил наших защитников с этим важным днем. Вакарчук отметил, что именно такие люди сегодня являются примером того, что Украина – это люди. Видеопоздравлением певец поделился в своих социальных сетях.

"Сегодня День украинского добровольца! У меня есть честь поздравить всех тех, кто еще с самого начала войны добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать наше государство. Эти тысячи парней и девушек — настоящий наглядный пример того, что государство — это люди. И именно этот принцип мы сегодня защищаем перед врагом. Мы обязательно победим! Слава Украине", — сказал Вакарчук.

Отметим, что День украинского добровольца еще относительно новый праздник для нашей страны, но не менее важен. Ежегодно в этот день мы благодарим тех, кто с 2014 года защищает Украину. Также 14 марта чтят память ушедших из жизни, добровольно защищая родину от оккупантов.

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