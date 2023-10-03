Святослав Вакарчук побывал на передовой и ошеломил кадрами разрушенного оккупантами Изюма

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отправился к украинским защитникам на Харьковское направление.

Музыкант побывал в деоккупированном городе Изюм, российские захватчики почти уничтожены. На своей странице в Instagram Вакарчук поделился потрясающими кадрами из Харьковщины и показал, как сейчас выглядит город, и разрушенный мост через реку Северский Донец.

"Мост через Северский Донец. Изюм. Вторые сутки на востоке. Буду понемногу рассказывать", — написал музыкант.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кроме того, Вакарчук успел поддержать наших защитников на позициях. Певец встретился с бойцами волынской 14 ОМБ имени князя Романа Великого и устроил для них концерт под открытым небом.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Линия фронта у нас очень большая, и не все события попадают в новости. Но каждый участок фронта очень важен. На Харьковщине был. Встретились с бойцами волынской 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, которые защищают наши позиции здесь. Спасибо вам, ребята и девушки", — написал певец.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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