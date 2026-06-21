Святослав Вакарчук поделился очаровательными фотографиями дочери и сына и нежно обратился к их матери

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Украинский музыкант Святослав Вакарчук впервые публично упомянул мать своих детей и показал редкое семейное фото с сыном Иваном и дочерью Соломией.

Лидер группы «Океан Эльзы» тронул поклонников постом, посвящённым Дню отца. Артист опубликовал фотографию своих детей, которых обычно оберегает от публичности. В посте он поделился личными размышлениями об отцовстве. Вакарчук признался, что именно рождение сына и дочери кардинально изменило его представление о счастье. Также певец рассказал об особой традиции, которая объединяет детей. Оказалось, что они отмечают дни рождения вместе.

«Я никогда не думал, что у меня будут самые лучшие дни на Земле. Те, когда они прекрасны просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Иванки и Соломийки… Родившиеся с разницей в год и два дня, они всегда отмечают их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово „вместе“ — это про них», — поделился артист.

Реклама

Дети Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кроме того, музыкант признался, что у него есть только одно самое важное желание для своих детей. По его словам, родительское счастье неразрывно связано с их будущим, благополучием и внутренним светом.

«И единственное, чего я, как папа, им желаю, — это чтобы они прожили долгую, счастливую и наполненную светом жизнь. А чего еще может желать папа? Их счастье — моё счастье!» — подчеркнул Вакарчук.

Наибольшее внимание поклонников привлекла другая деталь поста. Впервые за всё время певец официально назвал имя матери своих детей. В конце обращения он поблагодарил женщину, которую назвал Женей, чем фактически подтвердил многолетние предположения о том, что мамой Ивана и Соломии является продюсер Евгения Яцута.

«А ещё я очень благодарен их замечательной маме Жене. И в их дни рождения. И каждый день!» — подытожил артист.

Реклама

Пост Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

О пополнении в семье Святослава Вакарчука стало известно в 2021 году, когда родился его сын Иван. Позже певец сообщил и о рождении дочери Соломии. В то же время артист почти не делится подробностями личной жизни, поэтому новый пост стал редким исключением и вызвал живой интерес среди поклонников.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук тронул сердца редкими фотографиями с красивой мамой и воспоминаниями об отце.

Новости партнеров