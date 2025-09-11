ТСН в социальных сетях

Святослав Вакарчук крестил сына: кто кумовья и где произошло таинство (эксклюзив)

Участник группы "Океан Эльзы" Милош Елич рассказал, как породнился со своим другом.

Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук окрестил своего первенца в известной на весь мир церкви. Как это было и кто крестная мать сына Святослава – об этом впервые рассказал его кум и друг, музыкант Милош Елич.

Вчера, 10 сентября, в Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Малевич". Среди гостей мероприятия была почти в полном составе группа "Океан Эльзы". Оказалось, что музыканты Святослав Вакарчук и Денис Дудко пришли поддержать своего друга и коллегу Милоша Елича, написавшего музыку к новой украинской ленте о жизни известного художника. В разговоре с ТСН.ua Милош рассказал о работе над этой картиной.

“Ко мне обратились еще во время ковида, с идеей поработать над “Малевичем”. Это не первый фильм, музыку для которого я написал. Я сразу согласился, потому что, во-первых, это важная история, а, во-вторых, благодаря этой работе у меня наконец-то появилось ощущение, что жизнь продолжается. Над музыкой мы работали около полугода и это было непросто. Ведь мы находились в разных странах – режиссер Дарья живет в Германии, а я – в Сербии, поэтому вся коммуникация была онлайн. Но, думаю, у нас все получилось”, – говорит музыкант.

Милош Елич, Святослав Вакарчук, режиссер фильма Дарья Онищенко, Денис Дудко

Милош Елич, Святослав Вакарчук, режиссер фильма Дарья Онищенко, Денис Дудко

Творческая группа фильма "Малевич"

Творческая группа фильма "Малевич"

По словам Милоша, Святослав Вакарчук знал о его работе над фильмом и поддерживал, но никаких советов не давал. Неожиданно, но в разговоре с ТСН.ua Милош случайно признался, что музыканты уже не просто коллеги и друзья, но и с недавнего времени – кумовья: оказывается, Милош крестил первенца Вакарчука, сына Ивана.

"Мы вместе играем уже 21 год. И не просто работаем, но и дружим. Более того, я крестил его сына. То есть вы понимаете, насколько мы близки и можем быть искренними друг с другом. Вообще у меня мало людей настолько близких, как мои коллеги из Океана Эльзы, ну кроме семьи, конечно. И для меня всегда важно их мнение”, - откровенно рассказал Милош.

Группа "Океан Эльзы" / © facebook.com/pg/okeanelzyofficial

Группа "Океан Эльзы" / © facebook.com/pg/okeanelzyofficial

Как выяснилось, для Елича - сын Вакарчука стал уже пятым крестником, но отказать другу в столь важном решении он, конечно, не мог. О том, где состоялось таинство крещения, а также кто стал крестной мамой первенца Святослава Вакарчука, Милош впервые рассказал ТСН.ua:

"Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься буду крестным моего сына?". И, конечно, я сказал "да", это для меня честь. Таинство было в Карпатах, в церкви, в которой снимали фильм "Тени забытых предков". Мы крестили вместе с Аней Бурячковой, которая, кстати, снимала несколько наших клипов, а еще очень хорошая подруга жены Славы», – неожиданно рассказал Милош Элич на премьере фильма «Малевич».

Милош Елич, Анна Бурячкова

Милош Елич, Анна Бурячкова

Церковь в Криворовне, где снимали "Тени забытых предков" / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Церковь в Криворовне, где снимали "Тени забытых предков" / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

К слову, с сегодняшнего дня, 11 сентября, посмотреть Малевича могут и все украинцы. Лента наконец-то выходит в широкий прокат.

