Святослав Вакарчук крестил сына: кто кумовья и где произошло таинство (эксклюзив)

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук окрестил своего первенца в известной на весь мир церкви. Как это было и кто крестная мать сына Святослава – об этом впервые рассказал его кум и друг, музыкант Милош Елич.

Вчера, 10 сентября, в Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Малевич". Среди гостей мероприятия была почти в полном составе группа "Океан Эльзы". Оказалось, что музыканты Святослав Вакарчук и Денис Дудко пришли поддержать своего друга и коллегу Милоша Елича, написавшего музыку к новой украинской ленте о жизни известного художника. В разговоре с ТСН.ua Милош рассказал о работе над этой картиной.

“Ко мне обратились еще во время ковида, с идеей поработать над “Малевичем”. Это не первый фильм, музыку для которого я написал. Я сразу согласился, потому что, во-первых, это важная история, а, во-вторых, благодаря этой работе у меня наконец-то появилось ощущение, что жизнь продолжается. Над музыкой мы работали около полугода и это было непросто. Ведь мы находились в разных странах – режиссер Дарья живет в Германии, а я – в Сербии, поэтому вся коммуникация была онлайн. Но, думаю, у нас все получилось”, – говорит музыкант.

Милош Елич, Святослав Вакарчук, режиссер фильма Дарья Онищенко, Денис Дудко

Творческая группа фильма "Малевич"

По словам Милоша, Святослав Вакарчук знал о его работе над фильмом и поддерживал, но никаких советов не давал. Неожиданно, но в разговоре с ТСН.ua Милош случайно признался, что музыканты уже не просто коллеги и друзья, но и с недавнего времени – кумовья: оказывается, Милош крестил первенца Вакарчука, сына Ивана.

"Мы вместе играем уже 21 год. И не просто работаем, но и дружим. Более того, я крестил его сына. То есть вы понимаете, насколько мы близки и можем быть искренними друг с другом. Вообще у меня мало людей настолько близких, как мои коллеги из Океана Эльзы, ну кроме семьи, конечно. И для меня всегда важно их мнение”, - откровенно рассказал Милош.

Группа "Океан Эльзы" / © facebook.com/pg/okeanelzyofficial

Как выяснилось, для Елича - сын Вакарчука стал уже пятым крестником, но отказать другу в столь важном решении он, конечно, не мог. О том, где состоялось таинство крещения, а также кто стал крестной мамой первенца Святослава Вакарчука, Милош впервые рассказал ТСН.ua:

"Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься буду крестным моего сына?". И, конечно, я сказал "да", это для меня честь. Таинство было в Карпатах, в церкви, в которой снимали фильм "Тени забытых предков". Мы крестили вместе с Аней Бурячковой, которая, кстати, снимала несколько наших клипов, а еще очень хорошая подруга жены Славы», – неожиданно рассказал Милош Элич на премьере фильма «Малевич».

Милош Елич, Анна Бурячкова

Церковь в Криворовне, где снимали "Тени забытых предков" / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

К слову, с сегодняшнего дня, 11 сентября, посмотреть Малевича могут и все украинцы. Лента наконец-то выходит в широкий прокат.