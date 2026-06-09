Святослав Вакарчук показал фото 30-летней давности и встретился с однокурсниками во Львове

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Украинский артист Святослав Вакарчук поделился архивными фото студенческих лет и растрогал рассказ о встрече выпускников Львовского университета.

Лидер группы «Океан Эльзы» вернулся во времени на три десятилетия. Музыкант побывал во Львове на встрече сокурсников физического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, который окончил в 1996 году. Впечатлениями от долгожданного события артист поделился в соцсетях. Вместе с теплыми воспоминаниями он обнародовал и редкие фотографии, сделанные еще в студенческие времена. По словам Вакарчука, эта встреча стала для него особенной и эмоциональной.

«На выходных наконец-то состоялась моя встреча одногруппников. Сказать, что я был рад, ничего не сказать. Некоторых из ребят я не видел по 15 лет. Кое-кого не видел с момента выпуска. Некоторых вижу довольно часто. Как у всех… Я смотрел на свой курс, в 1996 году выпуска, как в зеркало нашей новейшей истории. Некоторые уехали в 90-х. Большинство из них стали преподавателями и профессорами западных университетов. Америка, Канада, Германия, Польша… Некоторые работают в школе: физико-математические лицеи, школы, даже школа для самых молодых… Некоторые, таких, кстати, меньшинство, начали заниматься другими вещами: бизнес, IT и т.д. Я отношусь к „и тому подобному“. Некоторые — на фронте… Есть такие, у кого и дети тоже служат… Как у всех…», — написал музыкант.

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Святослав Вакарчук с одногруппниками

Артист признался, что вместе с друзьями прошелся по знакомым местам, посетил аудиторию, где когда-то учился, и снова сел за студенческую парту. Бывшие одногруппники вспоминали забавные истории, говорили о пережитом и делились тем, как сложились их судьбы после университета.

«Мы прошлись по всем знакомым местам, посидели за партами в аудиториях. Вспоминали смешные моменты. И щемящие тоже. Знаете, что больше всего утешило? То, что, несмотря на усталость и физическую, и моральную, каждый излучал надежду, что все будет хорошо. А еще — гордость и благодарность за образование, которое получил. Я чувствовал все это воедино. И видел это в глазах моих друзей. Невероятный день», — подытожил Вакарчук.

Святослав Вакарчук с одногруппниками

Святослав Вакарчук с одногруппниками

Образование для артиста никогда не было только страницей из прошлого. После окончания учебы он продолжил научную деятельность, а затем получил степень кандидата физико-математических наук.

Святослав Вакарчук с одногруппниками

Святослав Вакарчук с одногруппниками

Напомним, недавно Кристина Соловой удивила, как Вакарчук спас ее от преследователя.

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