Святослав Вакарчук показал, как выглядел 27 лет назад

Артист вспомнил первое большое выступление группы "Океан Эльзы".
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил вспомнить первый концерт коллектива.
Это выступление "Океана Эльзы" состоялось 14 января 27 лет назад. В своем Instagram Святослав вспомнил, что концерт был во Львове перед Оперным театром.
"На улице было минус 7 градусов. Помню, что почти все пели тогда под фонограмму. Я решил, что, какие бы условия выступления ни были, буду петь только вживую", — вспоминает Вакарчук.
Как говорит артист, они таки выступали тогда вживую. Хотя и признается, что они немного грелись коньяком.
"Кажется, что еще несколько лет спустя, может, лет пять, мы не собирали такую большую аудиторию, как тогда, в январе 1995 года на том концерте", — рассказал певец.
Кстати, Святослав также показал фото 27-летней давности, на котором изображены еще совсем молодые участники коллектива. Будущих звезд почти не узнать.
Читайте также: