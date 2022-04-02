Святослав Вакарчук показал редкое фото с дочерью: "Какая красивая"

На фотографии они позируют с сине-желтым флагом в руках.

Украинский певец, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обнародовал редкое фото с приемной дочерью от Ляли Фонаревой – Дианой.

На фото, сделанном во Львове, они позируют с сине-желтым флагом в руках. Как сообщил звезда в Instagram, это знамя подарили бойцы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Святослав Вакарчук и Диана Фонарева / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой. Кстати, она вместе с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают попавшим во Львов беженцам с Востока найти убежище в разных городах Европы", — поделился музыкант.

В комментариях юзеры поблагодарили Святослава и Диану за добрые дела. Также фолловеры сделали Фонаревой комплименты.

Спасибо большое вам и Диане

Никогда не знал, что у вас есть дочь. Она очень красивая

Какая красивая у вас Диана

Отметим, Святослав Вакарчук был в отношениях с Лялей Фонаревой более 20 лет. Ее дочь Диану артист принял как родную и всегда называет своей "дочкой".

Летом в 2021 году артист впервые стал отцом. У звезды родился сын. Малыша назвали Иваном – в честь известного отца певца. О матери своего первенца Вакарчук ничего не говорил. Однако в июне артист сообщил, что после 20 лет отношений разошелся с Лялей Фонаревой. Позже журналисты выяснили, что новой вероятной любимой Вакарчука могла стать генпродюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Пресс-служба Вакарчука не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

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