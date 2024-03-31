Святослав Вакарчук показал редкое фото со своей мамой

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился с поклонниками редким фото со своей мамой Светланой Александровной.

На странице в Instagram музыкант разместил уютное селфи с родным человеком, сделанным в Мукачево. На снимке Вакарчук с мамой позируют на фоне живописного пейзажа, за ними виднеются река и церковь. Певец сосредоточенно смотрит в камеру, а мама нежно положила ему руку на плечо.

"Редко удается провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", — подписал фотографию Вакарчук.

Святослав Вакарчук с мамой / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В свою очередь, поклонники музыканта поблагодарили его маму за то, что она подарила жизнь такому талантливому человеку:

Спасибо мамочке за такого талантливого и очень чувственного и достойного своей страны сына!

Мой родной город! Какая ваша мама прекрасная и привлекательная женщина!

Такая красивая мама у вас!

Великолепное фото! Безграничная благодарность вашей мамочке за вас! Святослав, мы вас любим, вы лучший!

Отметим, что Святослав Вакарчук родился 14 мая 1975 года в Мукачево в семье известного украинского ученого-физика Ивана Вакарчука. Детство и юность музыкант провел во Львове.

Напомним, что на днях "Океан Эльзы" выпустил англоязычную песню Voices Are Rising из своего будущего первого альбома на английском.

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