Святослав Вакарчук показался с женой и вспомнил свои отношения с Фонаревой

В понедельник, 3 ноября, состоялся допремьерный показ документального фильма о группе "Океан Эльзы" – "Океан Эльзы: Наблюдение шторма".

В фильме рассказывается история коллектива, который существует уже более 30 лет. В частности, зрители смогут больше узнать, как создалась группа, как получил свое название, первые концерты "Океана Эльзы", путь к успеху и многое другое.

Как сообщает издание nv.ua, в фильме нашлось и место для личной жизни. В частности, Святослав Вакарчук официально подтвердил отношения с Евгенией Яцутой и даже показал их общую фотографию. Также зрители могли увидеть детей исполнителя – сына Ивана и дочь Соломию.

Более того, лидер "Океан Эльзы" вспомнил и свою бывшую избранницу Лялю Фонареву, с которой находился в отношениях более 20 лет. Исполнитель поблагодарил ее за поддержку, вдохновение и стиль.

Отметим, Святослав Вакарчук более 20 лет находился в отношениях с Лялей Фонаревой. Пара объявила о разрыве в 2021-м. Общих детей у них не было.

В том же году стало известно, что певец находится в отношениях с Евгенией Яцутой. В июне 2021 года она родила Вакарчуку сына Ивана, а в 2022-м – дочь Соломию.

