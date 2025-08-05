Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покорил Говерлу и показал фото с вершины горы.

Музыкант признался, что с 2021 года мечтал отправиться в Карпаты. Однако с началом полномасштабной войны артисту было совсем не до этого. Но, наконец, певец дал себе возможность отдохнуть.

Святослав Вакарчук в Карпатах / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Я мечтал об этом еще с 2021 года. Но с началом полномасштабной войны, понятно, что было не до этого. И вот - наконец-то это произошло! Я снова побывал в любимых Карпатах", - говорит артист.

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Святослав Вакарчук в Карпатах / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вместе со своей командой исполнитель поднялся на вершину Говерлы. Также Святослав Вакарчук покорил еще одну гору Карпат - Поп-Иван. На все это они потратили два дня. Исполнитель говорит, что получил просто невероятные впечатления от приключений. По словам лидера "Океана Эльзы", он будто бы побывал на сеансе психолога и на отдыхе одновременно.

Святослав Вакарчук с командой в Карпатах / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Вместе с нашей командой мы за два дня поднялись на Говерлу и Поп-Иван. Будто бы побывал и у психолога, и на отдыхе одновременно. Как же меня вдохновляют горы. Особенно наши Карпаты", - признается исполнитель.

Святослав Вакарчук в Карпатах / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, недавно Святослав Вакарчук дал редкий комментарий на тему личной жизни. Артист честно признался, почему скрывает жену и детей.