Святослав Вакарчук покорил Сеть проникновенным дуэтом с певицей KOLA

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и певица KOLA очаровали фанатов совместным треком.

Исполнители представили проницательную и эмоциональную песню "Коли ми двоє" и клип к ней. Как рассказал Вакарчук, строчки и музыка родились в то время, когда он скучал по своей семье.

"Коли ми двоє" — песня, которую написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что то же переживают сейчас сотни тысяч людей, особенно те, которые на фронте. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории. И для них разлука с близкими сверхтяжела, а мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком — настоящее счастье", — рассказал музыкант.

Кстати, идея записать дуэт с певицей тоже возникла внезапно, когда Вакарчук услышал один из хитов KOLA по радио по дороге на Восток.

"Это очень откровенная песня, которую поймут только влюбленные, особенно не имеющие возможности видеться каждый день, а бывает и месяцами. Она нежная, страстная и немного грустная, ведь у героев песни "ночь только одна". Я очень полюбила ее, она особенный и близкий для меня лично. Также невероятный совет, что пою ее с кумиром моей жизни Святославом Вакарчуком. Уверена, слушатели полюбят эту песню так же сильно, как и я", — рассказала о премьере певица.

В Сети фаны остались в восторге от такого сотрудничества двух звезд: "Это гениально", "Такая проницательная песня", "Как всегда, невероятно", "Как трогательно, спасибо!".

Отметим, что новой песней в свой день рождения также порадовал Сеть певец POSITIFF – он представил зажигательный трек "Спалахи".

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