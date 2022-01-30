Святослав Вакарчук расплакался на "Голосі країни" из-за участника

Роман Мелиш спел песню эпохи Возрождения.
Во втором эфире "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12" вышел на сцену Роман Мелиш.
В общем, 33-летний музыкант в 2013 году изучал старинную музыку в Базеле, Швейцария. После этого он выступал с разными коллективами.
На "Голос країни" Роман пришел, чтобы начать возрождать старинную музыку. Хотя вокалист не пел с микрофоном 15 лет, потому что песни эпохи Возрождения исполняют без него, мужчине удалось мастерски исполнить старинную композицию.
Музыкант очаровал тренеров и зрителей своим невероятным голосом.
Сначала кнопку нажала Оля Полякова. Впрочем, на последней секунде повернулся и Святослав Вакарчук.
"Было три момента, когда у меня были мурашки по коже. Впервые – это, когда вы собственно начали, и я услышал тембр вашего голоса. Второй раз, когда вы сделали очень сложный, но очень красивый мелизм. Ну и как вы закончили, финал, выход на тоник – это было просто невероятно", — прокомментировал Святослав.
Роман подумал и выбрал команду Вакарчука. Певец был так тронут, что не сдержал своих эмоций и даже заплакал.
"Впервые увидел, чтобы Вакарчук плакал. Я думал, он не умеет этого делать", – удивился Юрий Горбунов.
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