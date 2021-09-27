Романтическая встреча состоялась в родном Львове.

Украинский певец, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о своем первом свидании.

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В программе "Утро с Украиной" знаменитость поделился, что первая романтическая встреча с любимой состоялась в студенческие годы в родном Львове. Будущая звезда организовал встречу прямо в учебном заведении — в одной из аудиторий Львовского национального университета имени Ивана Франко. Там он учился на факультете физики.

"Чтобы далеко не ходить. Мы встретились в одной аудитории. Все было прилично, даже очень скромно. Я с девушкой поговорил и у нас завязались отношения. Но скоро эта история любви закончилась", — вспомнил музыкант.

Напомним, ранее Соловей поделилась, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца. Также артистка вспомнила, как неудачно поздравила звезду с днем рождения.

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