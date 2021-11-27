Святослав Вакарчук рассказал о своей бабушке, которая пережила Голодомор

Артист призвал поклонников зажечь сегодня в 16:00 свечу памяти.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в день памяти жертв голодоморов рассказал о своей бабушке, которая пережила те страшные времена.

Как написал звезда на своей странице в Instagram, лишь впоследствии он понял, почему его родной человек не любила есть черный хлеб.

"Моя бабушка не хотела есть черный хлеб... Маленьким я не понимал почему. А потом, когда стал старше, осознал: он напоминал "хлеб" тех страшных времен Голодомора, слепленный из чего-нибудь... Уже позже она рассказывала о "голодовке" и о том, как пережила те страшные времена. Миллионы других украинцев так и не смогли рассказать своим наследникам правду о Голоде 1932-1933 годов, искусственно организованным бесчеловечным сталинским режимом. Не смогли, потому что не пережили его", – поделился исполнитель.

Также Вакарчук призвал сторонников зажечь сегодня в 16:00 свечу памяти, чтобы вспомнить обо всех жертвах Голодомора: "Нам очень важна эта коллективная память, особенно сегодня. Коллективная память объединяет. А единство — самое мощное оружие нации".

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