Святослав Вакарчук рассказал об отцовстве во время войны: "Это дает безумную мотивацию"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал о восприятии мира и жизни во время войны с появлением детей.

Во время войны музыканту редко удается видеться с родными, но даже на расстоянии дети мотивируют Вакарчука новыми свершениями. Как признался певец, сначала он переживал, чтобы отцовство было тяжелым испытанием.

"Я не могу сказать, что это изменило меня фундаментально, — признался он. — Просто появилось еще одно измерение и еще одна краска в жизни, возможно, самая важная. Но сама по себе она не изменила меня, она лишь добавила плюсы к восприятию мира "На самом деле, мне очень помогает тот факт, что родились маленькие детки. Это дает безумную мотивацию. Я переживал, что это может быть отягчающим фактором во время войны, но это наоборот — помогает", — поделился Вакарчук из NV.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Музыканту очень хотелось бы больше времени посвящать своим детям, но сейчас он должен сосредоточиться на помощи государству, ради их будущего.

"Конечно, хотелось бы видеть детей больше. Но для того мы все сегодня воюем, для того каждый делает все, что умеет, для того я езжу на фронт и стараюсь ускорить победу. Чтобы мои дети в будущем не знали слова "война", а мой сын, которому сейчас год и восемь месяцев, не шел воевать", – сказал Вакарчук.

Напомним, что в 2021 году лидер группы "Океан Ельзи" впервые стал отцом – у него родился сын Иван. А во время войны, летом 2022 года, у музыканта родилась дочь.

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