Святослав Вакарчук растрогал редкими фото с мамой-красавицей и воспоминаниями об отце

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Украинский артист Святослав Вакарчук поделился редкими фотографиями с мамой Светланой.

Лидер группы «Океан Эльзы» опубликовал в фотоблоге серию снимков с мамой, сделанных во время их поездки в Ужгород и Мукачево. На фото они прогуливаются по городу, наслаждаются природой и проводят время вместе за чашкой кофе.

По словам артиста, такие поездки уже стали для них доброй традицией. Во время встречи они часами беседовали о семейной истории, детских воспоминаниях, искусстве, науке и близких людях.

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«Уже ставшая традицией поездка с мамой в Мукачево. Часы разговоров обо всём: детство — и её, и моё, семейные истории, дети, внуки, родственники. Немного о науке. Немного о музыке. Немного о картинах — мама готовится к выставке. Традиционно выпили кофе в Ужгороде. Так, чтобы и вашим, и нашим. Ужгород, кстати, замечательный. И очень эстетичный», — поделился артист.

Святослав Вакарчук с мамой / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

После этого семья отправилась в родной для Вакарчуков город Мукачево. Певец признался, что этот город вызывает у него особые эмоции и возвращает к самым теплым воспоминаниям детства. Особенно трогательными стали его воспоминания об отце и бабушке.

«Ну а потом — на родину, в Мукачево. Мама знает там каждую улицу. Я — гораздо меньше. Для неё эти поездки — настоящий заряд дофамина надолго. Для меня, если честно, тоже. Мое любимое место — набережная. Знаю, все так и подумали. Когда я чувствую запах реки Латорицы, у меня что-то просто переворачивается внутри. Вспоминаю, как с бабушкой Ниной здесь гулял в парке. Как с папой поймал сома прямо у набережной», — растрогался звезда.

Святослав Вакарчук с мамой / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко также впервые за долгое время показал свою маму и удивил её молодым внешним видом. Политик совершил редкий публичный выход с 76-летней Надеждой Ульяновной.

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