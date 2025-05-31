Святослав Вакарчук растрогал встречей с мамой во Львове и очаровал бесплатным выступлением в центре

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лидер группы "Океан Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук поделился трогательными моментами из поездки в родной Львов.

На днях артист прогулялся по львовским улочкам. У себя в Instagram Вакарчук опубликовал серию фото и рассказал о насыщенных приключениях. Так, все началось с теплой встречи с мамой, затем исполнитель наведался в университет, где встретился с давними друзьями. Звезда также признался, что визит на могилу отца является обязательным пунктом каждой его поездки в родной город.

"У меня был очень насыщенный день, но одновременно - очень счастливый, потому что я провел его в своем городе весны. День начался с кофе с мамой в центре. Также побывал на родной кафедре теоретической физики, где встретился с друзьями. Ни одна поездка во Львов для меня не может быть завершенной без визита к папе. Это момент, без которого я не представляю своего приезда", - признался певец.

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Святослав Вакарчук с мамой / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук на могиле отца / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Еще один эмоциональный момент случился вечером, когда случайная фотосессия знаменитости с гитарой в центре Львова превратилась в импровизированный мини-концерт под открытым небом. Толпа имела возможность услышать несколько хитов бесплатно. Святослав поделился, что именно такие неожиданности создают ту атмосферу Львова, которую он так ценит.

"В конце дня, когда казалось, что пора идти отдыхать, случайная фотосессия с гитарой в центре превратилась в маленький концерт. Сначала я не был уверен, стоит ли это делать, но очень рад, что решился. Потому что петь на улицах родного города "Місто весни" или "Все буде добре" для счастливых людей - это тоже большое счастье", - добавил артист.

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, недавно Валентина Хамайко растрогала фото с большой семьей и показала мужа-воина, родителей и детей на особом празднике.