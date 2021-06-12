Святослав Вакарчук разводится: история любви экс-пары продолжительностью более 20 лет

Предлагаем вспомнить, что известно об отношениях бывших.

Известный певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ошеломил новостью о разводе со своей избранницей, стилисткой Лялей Фонаревой.

Пара была вместе более 20 лет, говорят, 5 из них — в браке. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, что известно о избраннице звезды и их историю любви.

Львовская железная дорога

До отношений с рокером Ляля была замужем за владельцем сети парикмахерских салонов Владимиром Тарасюком, которому в 1993 году родила дочь Диану. Впрочем, вскоре супруги расстались.

Фонарева училась в школе стилистов Toni&Guy, что в Лондоне, и два года работала в Великобритании. По возвращению в Украину женщина стала имиджмейкером известных украинских музыкантов, в частности, группы "Океан Эльзы". К слову, именно она придумала знаменитый платок на микрофоне, который ассоциируется с Вакарчуком. Также очаровательная брюнетка некоторое время работала фотографом группы. Именно тогда Ляля и Святослав и влюбились друг в друга.

nashasvadba.net

Вакарчук почти не делится подробностями своей личной жизни. Звезда предпочитает не рассказывать о семье, отмечая, что не будет делать из этого шоу.

В 2015 году ходили слухи о том, что влюбленные поженились во Львове в семейном кругу. Впрочем, неизвестно, правда ли это.

Общих детей у пары нет. Впрочем, у артиста и названной дочери сложились прекрасные отношения. Более того, Диана также закончила обучение, как и ее мама в Лондоне, и работает в команде звезды.

facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Еще в апреле в этом году Вакарчук нежно поздравил Лялю с днем рождения. В фотоблоге знаменитость поделился редким снимком именинницы. Фаны и не могли заподозрить, что казалось бы, образцовая пара разорвет отношения.

Сейчас Ляля Фонарева работает арт-директором группы "Океан Эльзы". Продолжит ли экс-пара сотрудничать, пока неизвестно. Также остается в тайне причина развода.

Напомним, недавно солист Pianoбой ошеломил, что едва не развелся после 20 лет брака. Певец рассказал о личной жизни.

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