Святослав Вакарчук с мамой показался на прогулке и сделал весенние фото с ней

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лидер группы "Океан Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук порадовал фанатов семейным контентом.

Накануне Пасхи музыкант посетил Мукачево. В родном городе ждала мама. В такую весеннюю погоду звездная семья не сидела дома и отправилась на прогулку. Во время совместного времяпрепровождения Вакарчук наделал милых фото с родным человеком на фоне набережной. Для семейных кадров они попозировали возле сакуры.

Святослав Вакарчук с мамой / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Где-то на набережной в Мукачево. Там, где душу вынимает сакура", - чувственно подписал кадры певец.

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В комментариях фаны разделили счастливый момент встречи семьи после длительной разлуки и поделились своими эмоциями:

Мурашки по кожи! До слез и навсегда в самое сердце

Голос поколений

Поздравляем в Мукачево

К слову, ранее артист делился, что его мама тоже увлекается творчеством. В частности, создает картины и посвятила всю жизнь рисованию.

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук установил памятник отцу, выдающемуся физику Ивану Вакарчуку. Музыкант показал надгробие и раскрыл его особое содержание дизайна.