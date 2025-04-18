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Святослав Вакарчук с мамой показался на прогулке и сделал весенние фото с ней
Семья наслаждается родным городом.
Лидер группы "Океан Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук порадовал фанатов семейным контентом.
Накануне Пасхи музыкант посетил Мукачево. В родном городе ждала мама. В такую весеннюю погоду звездная семья не сидела дома и отправилась на прогулку. Во время совместного времяпрепровождения Вакарчук наделал милых фото с родным человеком на фоне набережной. Для семейных кадров они попозировали возле сакуры.
"Где-то на набережной в Мукачево. Там, где душу вынимает сакура", - чувственно подписал кадры певец.
В комментариях фаны разделили счастливый момент встречи семьи после длительной разлуки и поделились своими эмоциями:
Мурашки по кожи! До слез и навсегда в самое сердце
Голос поколений
Поздравляем в Мукачево
К слову, ранее артист делился, что его мама тоже увлекается творчеством. В частности, создает картины и посвятила всю жизнь рисованию.
Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук установил памятник отцу, выдающемуся физику Ивану Вакарчуку. Музыкант показал надгробие и раскрыл его особое содержание дизайна.