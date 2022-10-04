Святослав Вакарчук с передовой передал привет от защитников Херсонщины

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук снова отправился к военным.

Во время войны Святослав Вакарчук многократно побывал на фронте, чтобы поддержать украинских защитников. На этот раз музыкант оказался в Херсонской области.

На своей странице в Facebook Вакарчук поделился видео, которое записал вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из Львовской области.

Опубликовано Святославом Вакарчуком Вторник, 4 октября 2022 г.

"Передаем привет всей Львовщине! Передаем привет всей Галичине! Слава Украине", — сказал на видео Вакарчук.

В комментариях под записью Вакарчука пользователи попросят музыканта передать поздравления нашим защитникам и поблагодарить за их приверженность Украине.

Слава нашим воинам! Берегите себя!

Вы просто молодцы! Молимся о вас!

Спасибо, Святослав, что поддерживаете наших мужественных ребят!

Напомним, участник группы "ТНМК" Фоззи поделился трогательным сообщением от защитника "Азовстали", недавно освобожденного из плена.

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