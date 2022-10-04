Святослав Вакарчук с передовой передал привет от защитников Херсонщины

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук снова отправился к военным.
Во время войны Святослав Вакарчук многократно побывал на фронте, чтобы поддержать украинских защитников. На этот раз музыкант оказался в Херсонской области.
На своей странице в Facebook Вакарчук поделился видео, которое записал вместе с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из Львовской области.
Опубликовано Святославом Вакарчуком Вторник, 4 октября 2022 г.
"Передаем привет всей Львовщине! Передаем привет всей Галичине! Слава Украине", — сказал на видео Вакарчук.
В комментариях под записью Вакарчука пользователи попросят музыканта передать поздравления нашим защитникам и поблагодарить за их приверженность Украине.
- Слава нашим воинам! Берегите себя!
- Вы просто молодцы! Молимся о вас!
- Спасибо, Святослав, что поддерживаете наших мужественных ребят!
Напомним, участник группы "ТНМК" Фоззи поделился трогательным сообщением от защитника "Азовстали", недавно освобожденного из плена.
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