Святослав Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне: "Выход на него строго запрещен"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук спел прямо на Антоновском мосту в Херсоне, ежедневно страдающем от вражеских обстрелов.

Певец устроил импровизированное выступление и под гитару спел один из своих хитов, песню "Човен". Исполнитель отметил, что не случайно выбрал именно эту песню, ведь сейчас она имеет символическое значение.

Видео со своим пением на Антоновском мосту Вакарчук опубликовал в Facebook.

"Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен и символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен", — поделился Вакарчук.

Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен и символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Лодка". Там слева и справа цветут сады Там слева и справа чужие следы Войнами устала и никем не сломлена Расцветай, земле ты моя Голодом морена, но непокоренная Пусть звучит над Днепром твоя песня соловья Опубликовано Святославом Вакарчуком Пятница, 23 декабря 2022 г.

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