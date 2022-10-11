Святослав Вакарчук спел на пешеходном мосту в Киеве, куда попала российская ракета

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показал несокрушимость духа украинского народа.

В частности, артист спел на пешеходном мосту в Киеве после того, как туда попала российская ракета. Вакарчук исполнил на стеклянной переправе, выдержавшей вражеский обстрел, композицию "Місто Марії", которую посвятил Мариуполю.

"Я на нашем Пешеходно-велосипедном мосту спел песни, в частности, "Місто Марії", которая посвящена Мариуполю. И знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали", — отметил Вакарчук.

По словам музыканта, россиянам никогда не удастся разрушить единство и силу духа украинского народа. Украина обязательно победит.

"Рашистские ракеты, в очередной раз, терроризировали Украину и Киев. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев! Азов – сталь! Мы – победим! Слава Украине! Героям слава!", — подчеркнул музыкант.

Напомним, массированные ракетные удары по Украине эмоционально прокомментировала актриса украинского происхождения Милла Йовович. Знаменитость отметила, что опустошена от того, что происходит в ее родной стране.

Читайте также: