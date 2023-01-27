Святослав Вакарчук спел с украинскими военными под звуки канонады в Бахмуте

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук во время войны побывал в разных городах и горячих точках на фронте. В этот раз артист отправился в Бахмут, который оккупанты уже превратили в настоящие руины.

В город в Донецкой области Вакарчук отправился, чтобы поддержать наших защитников, которые ежедневно в отчаянных боях отбивают атаки врага.

Музыкант записал видео на фоне разрушенного города под звуки взрывов и канонады.

"Здесь горячий, но город непокоренный, как и вся Украина. Герои, защищающие Бахмут и другие украинские города и села, не просто герои – это люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый из них остается живым и невредимым и возвращается победителем", — сказал Вакарчук.

Вместе с военными в укрытии певец исполнил легендарную песню "Червона рута" под гитару, а также свой хит "Все будет хорошо" и пожелал нашим защитникам как можно быстрее победить и вернуться домой.

"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте — особенные. Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе — настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности", — написал под видео Вакарчук. .

Читайте также: