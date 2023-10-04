Святослав Вакарчук стал почетным доктором престижного университета в Харькове

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился радостными новостями.

В своем Instagram музыкант рассказал, что стал почетным доктором Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Соответствующее звание Вакарчуку присвоили еще в начале 2023 года, однако только сейчас исполнитель сумел его получить.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Еще в начале года получил сообщение от Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, что их решением мне присвоено почетное звание (это не научная степень), отличие "Почетный доктор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина". На днях между поездками востоком страны заехал в Харьков, встретился со студентами, профессорами, преподавателями, руководителями университета, сейчас эти встречи в городе имеют свою атмосферу дружеского круга, будто все сто лет знают, и обязательно в формате "подземное укрытие", — поделился музыкант.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

К слову, соответствующее звание с начала полномасштабной войны получили писатель и певец Сергей Жадан, а также американский историк Тимоти Снайдер.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук побывал в деоккупированном Изюме. Музыкант показал, как российские оккупанты разрушили город.

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