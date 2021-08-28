Святослав Вакарчук тогда и сейчас: как изменился образ рок-звезды за 25 лет

Святослав Вакарчук тогда и сейчас: как изменился образ рок-звезды за 25 лет

Вокалист покорил не одно женское сердце своим редким голосом и мускулистым торсом.

Украинский певец и лидер культовой группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук случайно встретился с будущими коллегами по группе на улице в 1992 году.

Через три года состоялся первый концерт музыкантов перед львовским оперным театром. С каждым годом "ОЕ" становился все популярнее, а в солиста появлялось все больше сторонников.

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Перед фанами Вакарчук предстал в весьма соблазнительном образе. Вокалист покорил не одно женское сердце своим редким голосом и стильным нарядом.

Редакция сайта ТСН.uа предлагает посмотреть, как изменился звезда за 25 лет на сцене.

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1997 год / facebook.com/okeanelzyofficial

Всклокоченные волосы, рваная челка и черная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами.

facebook.com/okeanelzyofficial

Таким Вакарчук появился в первом клипе группы "Там, де нас нема" 1998 года. Эмоциональный Святослав пел из холодильника и хвастался волосатой грудью.

1997 год / facebook.com/okeanelzyofficial

Вскоре музыкант решил сменить имидж и выглядеть как настоящая рок-звезда. Артист отрастил длинные черные волосы.

facebook.com/okeanelzyofficial

facebook.com/okeanelzyofficial

Впрочем, впоследствии Вакарчук отрезал пряди до плеч и вернул короткую челку. Звезда носил легкую щетину и ожерелье на шее.

2000 год / facebook.com/okeanelzyofficial

Со временем лидер "Океана Эльзы" и вовсе избавился от длинных волос. Артист накачал мускулы и с гордостью начал демонстрировать свое тело.

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Святослав любит на концертах сводить с ума женскую аудиторию и частенько обнажает торс, ошеломляя стальным прессом и подкачанными руками.

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

2018 год / facebook.com/okeanelzyofficial

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Трехдневная небритость, короткие волосы и белая футболка с черной жилеткой стали фирменным стилем певца. С годами Вакарчук немножко поседел. Впрочем, это только прибавило артисту мужества и привлекательности.

facebook.com/okeanelzyofficial

2016 год / facebook.com/okeanelzyofficial

2017 год / facebook.com/okeanelzyofficial

2019 год / facebook.com/okeanelzyofficial

Напомним, недавно сайт ТСН.uа показал, как изменился за 30 лет секс-символ 90-х Александр Пономарев. Артист впервые вышел на сцену в 13 лет и носил модную прическу с длинной челкой.

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