Святослав Вакарчук трогательно поздравил Лину Костенко с 96-летием и показал невиданное фото с ней

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук показал редкое фото с легендарной поэтессой Линой Костенко.

Сегодня, 19 марта, Лине Васильевне исполняется 96 лет. По этому случаю в Сети декламируют ее стихи и особенно щемяще отзываются о творчестве. В свою очередь Вакарчук поделился воспоминаниями о школьных занятиях, где изучал творческое наследие писательницы. И добавил, что тогда даже не мог представить, что через годы будет сотрудничать и лично поздравлять автора.

«Я хорошо помню, как в школе на уроках украинской литературы слушал рассказы нашей учительницы Надежды Николаевны о поэтессе Лине Костенко, которая увековечила легендарную Марусю Чурай в своем романе. Этот роман в стихах мы изучали в школе. Но я и представить тогда не мог, что через много лет буду писать музыку для спектакля „Маруся Чурай“. А тем более, что я смогу лично поздравить Лину Васильевну с Днем рождения!» — растрогал артист в Instagram.

Реклама

Святослав Вакарчук и Лина Костенко / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В посте под праздничным фото с Линой Васильевной певец обратился к ней с теплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни, подчеркнув свое искреннее уважение к ней.

«Поэтому сегодня, в этот весенний день, я в очередной раз говорю: „Многая лета, Лина Васильевна!“ Будьте здоровы и счастливы! И пусть этих „Многая лета“ будет еще очень много!» — добавил музыкант.

