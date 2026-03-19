Святослав Вакарчук трогательно поздравил Лину Костенко с 96-летием и показал невиданное фото с ней
Звезда является поклонником творчества Лины Васильевны и уже готовит с ней постановку.
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук показал редкое фото с легендарной поэтессой Линой Костенко.
Сегодня, 19 марта, Лине Васильевне исполняется 96 лет. По этому случаю в Сети декламируют ее стихи и особенно щемяще отзываются о творчестве. В свою очередь Вакарчук поделился воспоминаниями о школьных занятиях, где изучал творческое наследие писательницы. И добавил, что тогда даже не мог представить, что через годы будет сотрудничать и лично поздравлять автора.
«Я хорошо помню, как в школе на уроках украинской литературы слушал рассказы нашей учительницы Надежды Николаевны о поэтессе Лине Костенко, которая увековечила легендарную Марусю Чурай в своем романе. Этот роман в стихах мы изучали в школе. Но я и представить тогда не мог, что через много лет буду писать музыку для спектакля „Маруся Чурай“. А тем более, что я смогу лично поздравить Лину Васильевну с Днем рождения!» — растрогал артист в Instagram.
В посте под праздничным фото с Линой Васильевной певец обратился к ней с теплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни, подчеркнув свое искреннее уважение к ней.
«Поэтому сегодня, в этот весенний день, я в очередной раз говорю: „Многая лета, Лина Васильевна!“ Будьте здоровы и счастливы! И пусть этих „Многая лета“ будет еще очень много!» — добавил музыкант.
