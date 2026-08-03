Святослав Вакарчук удивил личным фактом о своей дочери Диане: "Она изменила меня"

Святослав Вакарчук и Диана Фонарева / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук поделился личной историей, которая удивила даже его поклонников.

Артист рассказал, что в свое время именно дочь Диана познакомила его с культовой группой, творчество которой он до этого почти не слушал. Более того, после этого совета музыкант по-новому взглянул на их музыку. Откровенное признание он сделал во время подкаста Unzip. По словам певца, эта история стала для него ярким примером того, как молодое поколение способно вдохновлять старшее.

Реклама

«Сегодня у молодых людей есть преимущество — возможность выбирать. Я помню, как Диана, моя дочь, когда подросла, слушала, как и все в 90-е и 2000-е, то, что слушали её одноклассники. Но постепенно она находила свою нишу. И она, мне — казалось бы, знатоку западной музыки, — привнесла в мою жизнь Fleetwood Mac, культовую британо-американскую группу 60-х, 70-х и 80-х годов», — рассказал музыкант.

Реклама

Святослав Вакарчук и его дочь Диана Фонарева / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Как признался Вакарчук, дочь не просто посоветовала ему группу, а предложила послушать один из самых известных альбомов Fleetwood Mac. Именно после этого он открыл для себя композиции, которые сейчас считает настоящими музыкальными шедеврами. Особенно сильное впечатление на артиста произвела песня The Chain, а альбом Rumours со временем вошёл в список его самых любимых.

«Она принесла мне их альбом Rumours и говорит: „Послушай песню „The Chain“. И это гениальная песня. Я её знал, но, знаешь, это одно, а это другое. И вот человек, родившийся в 90-х и слушавший эту музыку в 2000-х, приносит мне это в подростковом возрасте и говорит: „Я это люблю“. И мне кажется, в этом есть определенная объективность. И я, кстати, не будучи в юности фанатом Fleetwood Mac, уже во взрослом возрасте начал их слушать. И вот Rumours — это один из моих самых любимых альбомов, созданных в 70-е», — поделился певец.

Диана не является биологической дочерью Святослава Вакарчука. Она родилась в предыдущих отношениях бывшей партнерши музыканта Ляли Фонаревой. Несмотря на это, артист много лет воспитывал девушку, поддерживал её и всегда называл своей дочерью.

Святослав Вакарчук с бывшей женой Лялей и дочерью Дианой / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, недавно Вакарчук шокировал признанием об украинских хитах и назвал причину своего недовольства.

Реклама

Новости партнеров