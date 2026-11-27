Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лидер группы «Океан Эльзы», украинский певец Святослав Вакарчук кардинально сменил амплуа.

Артист неожиданно спел сольно. Более того, певец уже и презентовал собственный проект, который получил название KOLO. Святослав Вакарчук объяснил, что круг в этом случае означает все, что его интересует в музыке: от электронной до классики, от народной до джаза.

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Также певец признался, почему решился на такие перемены. Артист говорит, что в творчестве всегда нужно экспериментировать. Если работать по обычной формуле, то это становится уже ремесло, а не делом души. Исполнителю больше нравится открывать что-то новое.

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Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

«Творчество — это всегда эксперимент. Нельзя быть заложником той формы, которая когда-то принесла тебе успех, иначе творчество превращается в ремесло. Мне интересно творчество в чистом виде, когда ты просто делаешь то, что тебе нравится. У KOLO будет много экспериментов с электронной музыкой и народными элементами», — говорит артист.

Святослав Вакарчук уже представил первую песню в рамках проекта KOLO. Исполнитель спел народную композицию «Перекладу кладку». Впервые артист ее услышал, когда писал музыку к спектаклю «Маруся Чурай». В версии песни Святослава Вакарчука совмещаются народные мотивы с электронными. Правда, певец заверил, что проект KOLO не состоит именно из таких песен. Большинство композиций будут авторскими.

Кстати, Святослав Вакарчук уже и успел снять клип на песню «Перекладу кладку». У видео мистическая атмосфера. Кроме того, в клипе певец еще и успел засветить свой стальной пресс, поскольку на некоторых кадрах появляется топлес.

Напомним, недавно певица Верка Сердючка впервые за многие годы выпустила новую песню. Артистка сделала для поклонников сюрприз прямо перед новогодними праздниками.

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