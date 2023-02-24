Святослав Вакарчук в годовщину войны исполнил гимн Украины на церемонии награждения бойцов ВСУ

Музыкант получил быть рядом с нашими воинами в столь важный день.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук исполнил гимн Украины на церемонии награждения защитников, волонтеров и родственников погибших бойцов ВСУ в годовщину начала полномасштабной войны.

Сегодня, 24 февраля, год спустя после начала страшной трагедии для Украины, президент Владимир Зеленский наградил волонтеров и воинов, которые ценой собственной жизни приближают нашу победу.

Вакарчук открыл торжественное мероприятие мощным исполнением гимна. В своем Facebook музыкант написал, что для него это была самая высокая честь. Певец также добавил, что время воспоминаний о войне еще придет, а пока нужно продолжать бороться с врагом.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

"Сегодня годовщина полномасштабной агрессии россии против нашего государства. Будет много воспоминаний об этом сложном году. Есть вещи о которых вспоминаешь постоянно, есть такие, о которых бы не вспоминать больше никогда. Но я считаю, что время воспоминаний еще придет. А сегодня важно сконцентрироваться на действиях, ведущих к победе! Для меня самая высокая честь именно сегодня быть рядом с воинами, которые защищают нас и начать этот день гимном нашего государства во время награждения президентом наших защитников, родственников павших воинов, волонтеров. Слава Украине", — написал Вакарчук.

После церемонии музыкант имел возможность лично пообщаться с нашими защитниками и сделать несколько общих фотографий на память. Видео с церемонии опубликовали на официальной странице офиса президента в Facebook.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Участие Владимира Зеленского в мероприятии «Февраль. Год. Несокрушимость» Участие Президента Украины Владимира Зеленского в мероприятии «Февраль. Год. Несокрушимость». Версия с жестовым языком: http://bit.ly/3INMFYm Опубликован Офис Президента Украины Четверг, 23 февраля 2023 г.

В годовщину начала полномасштабной войны украинские звезды поделились своими воспоминаниями о 24 февраля 2022 года и рассказали, что чувствовали в тот страшный день.

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