Святослав Вакарчук вместе с участником "Голосу" спел по-новому песню "Обійми"

Также Павел Тютюнник спел и с Олей Поляковой.

На сцену вокального шоу "Голос країни-12" вышел и 25-летний Павел Тютюнник.

Но перед выступлением парень поделился своей трогательной историей. Павел рассказал, что еще с детства его воспитывали бабушка и дедушка, ведь родители были вынуждены работать за границей. Но, к сожалению, из-за пандемии двух самых родных людей Павла не стало.

Свое выступление на шоу исполнитель решил посвятить именно дедушке и бабушке.

"Сегодняшнее свое выступление я посвящаю своей бабушке и своему дедушке, которых, к сожалению, из-за пандемии в этом году не стало", — поделился Павел.

Исполнитель вышел на сцену и чувственно исполнил композицию Николая Мозгового – "Минає день, минає ніч".

Оля Полякова и Святослав Вакарчук нажали красные кнопки. А Поляковой настолько понравился голос Павла, что она вышла на сцену и спела с юношей в дуэте.

"Это моя любимая песня Мозгового. Я, кстати, пела ее на конкурсе, где Мозговой был в жюри. Я знаю эту песню. Можно я немного с вами спою? Для меня это будет честь", — прокомментировала Оля.

После дуэта с Поляковой, Павел попросил Святослава Вакарчука спеть вместе песню "Обійми".

И легендарный хит группы "Океан Эльзы" прозвучал по-новому. Голоса Святослава и Павла чувственно соединились и почти слились воедино.

В целом, исполнитель выбрал команду Вакарчука.

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